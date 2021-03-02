Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı'nı düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurdu. Büyük yeniliklerin müjdesinin verildiği program sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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