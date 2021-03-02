  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Son dakika haberine göre; Başkan ile :MHP Genel Başkanı , Toplantısı sonrası bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

02.03.2021, 16:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021, 16:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı'nı düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurdu. Büyük yeniliklerin müjdesinin verildiği program sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.