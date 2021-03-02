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Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile :MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

02.03.2021, 16:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021, 16:47