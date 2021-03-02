Gaziemirli vatandaştan belediyeye çağrı var

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, altından geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu zarar gören ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan köprü tehlike saçıyor. Mahalleli köprünün onarılması için belediyeye çağrıda bulundu. Emrez Mahallesi'nde 2 Şubat'taki sağanak nedeniyle köprünün korkulukları yıkıldı. Gaziemir Belediyesi ekipleri, korkulukları tekrar yaptı. Köprü araçlara kapatıldı. Ancak yayalar ve motosikletliler, çökme riskiyle karşı karşıya olan köprüyü 23 gün kullandı. Mahalle sakini Hüseyin Türkmen, "Köprünün yükselmesi, yolların onarılması gerek" dedi.