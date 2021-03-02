Hainlere geçit vermedi

Hakkari Şemdinli'de 2010 yılındaki hain saldırıda şehit düşen Aydınlı er Mehmet Ali Tosun'un babası Abdullah Tosun, oğlunun babalar gününde kendisinin elini öpüp kutlamasını hayal ederken cenazesinin geldiğini söyledi. Eşi Müşerref Tosun ile birlikte oğlunun mezarı başında dua eden şehit babası Tosun, "Vatan için verilecek canımız varmış, onu verdik, vatan sağ olsun" dedi. O kara gecede sabaha karşı ağır silahlar ve roketatarlarla karakola baskın yapıldı. Kana susamış hainler her yerden mermi yağdırıyordu. Nöbetçi kulübesindeki askerler ilk atışlarda şehit düştü.



KANLARI YERDE KALMADI

Mehmet Ali Tosun ve diğer arkadaşları içeri sızmak isteyen hainlere ateşle karşılık verdi. Kahramanca çarpışan askerler tek bir teröristi karakola yaklaştırmadılar. Saatlerce süren çatışmada PKK'lı teröristler geride 30 ölü bırakarak çareyi kaçmakta buldular. Karakolun her yerinden dumanlar yükseliyordu. Piyade er Mehmet Ali Tosun ve 11 silah arkadaşı kanlarının son damlasına kadar kahramanca karakolu savunup orada şehit düştüler. Mehmet Ali Tosun ve 11 arkadaşının kanları yerde kalmadı. Takviye gelen komandolar kaçan teröristleri Şemdinli kırsalında çevirerek tamamen imha ettiler.





VATAN SEVDALISI

Terhisine 60 gün kalan Piyade Er Mehmet Ali Tosun, vatani görevini yaptığı Şemdinli'de 19 Haziran 2010'da düzenlenen terörist saldırısında şehit düşen 12 askerden biri oldu. Vatan sevdalısı olan ve bu yüzden terörle mücadelede görev almak isteyen Tosun, vatan borcunu kanıyla ödedi. Acı haber Aydın'ın Tepecik ilçesinde yaşayan belediyeden emekli baba Abdullah Tosun ile ev hanımı annesi Müşerref Tosun'u yıktı. Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Tosun çifti, şehit Mehmet Ali Tosun için evlerinin üstünde yaptıkları odada oğullarının anılarını yaşatıyor. Anne Müşerref Tosun "Acısı hiç dinmiyor. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.





BABALAR GÜNÜNDE ACI HABER GELDİ

ŞEHİT babası Abdullah Tosun, 11 yıl önce hayatının en acı gününü yaşadığını belirterek, "Oğlum Mehmet ile en son Regaip Kandil gecesinde konuştum. Morali çok yüksekti. Bu bizi sevindirdi. Her yıl babalar günümü mutlaka kutlar, gönlümü alırdı. Son telefon konuşmamızda, 'Babalar gününde orada olmayı çok istiyorum' dedi, ancak gelemese dahi telefonla arayıp kutlayacağını söyledi. Ama şehit olduğu haberi geldi. Babalar gününde cenazesini aldım. Vatan için verilecek bir canımız varmış, onu verdik. Benim için her babalar günü acı geçiyor" dedi.



'ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMUYOR'

Oğluna askerden döndükten sonra düğün yapmaya hazırlandığını ancak oğlunun mürüvvetini göremediğini ifade eden şehit annesi Müşerref Tosun ise şunları söyledi: "Terhisine 2 ay kalmıştı. Askerden döndüğünde onu evlendirecektik ama olmadı. Kandil günü görüştük. "Burada domuzlar var. Domuz koşturuyoruz' diyordu. Çatışma olduğunu söylemedi. Askerliği seviyordu. Acemi erliği Isparta'da yaptı, terör bölgesine gitmeme imkanı vardı ama o gitmeyi kendi istedi." Anne Tosun, "Şehit haberlerinde oğlumuzun şehit düştüğü o günü bir daha yaşıyoruz. Son olsun. Bizim yüreğimiz yanıyor. Acısı hiç bitmiyor. Vatan için oğlum canını feda etti. Şehitlik herkese nasip olmuyor. Biz gururluyuz" diyerek terörün son bulmasını istediğini ifade etti.

Kazım YÖRÜKCE