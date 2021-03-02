İstifa sonrası CHP çalkalanıyor

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın Gayri ahlaki bir olay nedeniyle istifa ettirildiği siyasi kulislerde ve sosyal medyada gündem oldu. Partide yeni skandal iddiaları söylenmeye başlandı. Kulislerde Sancar'ın istifasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından alındığını ve kendisine alelacele "derhal istifa et" dendiği konuşuluyor.

Öyle ki gayri ahlaki bir ilişki neticesinde bir kasetin genel merkeze ulaştırıldığı ve bu sebepten apar topar çağrılan Sancar'ın bu çirkin ve ayıp ilişkinin ortaya serilmesinden çekinen Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının istifa etmesini ve kesinlikle bir açıklama yapmamasını istedikleri iddia edildi.



TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

İstifa ve sonrasındaki gelişmeler sosyal medyada da gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in "Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz" şeklindeki açıklaması, yüz kızartıcı bir olay olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Bu skandal istifanın çirkin bir ilişki yaşanması sonucu zorla alındığı en çok konuşulan ve paylaşım yapılan konular arasına girdi.







'ŞANTAJ DOSYAM VAR' DEDİ

CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'ın bu kararı gündemde bomba etkisi yarattı. İstifanın ardından eşcinsellik, yolsuzluk ve kaset iddiaları art arda gelirken, bu iddialara yanıt veren Sancar, "Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP'den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm.

Başka bir partiye geçmeyeceğim" dedi.



ORTADA BİR KASET OLABİLİR

Sancar, "Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Evet, Kaset var diye baskı oluşturuldu, gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.Sancar açıklamalarının devamında, "Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim" diye konuştu.



Sancar'ın istifa metninin elle yazılması ve belgede başka bir kişinin el yazısının da bulunması şüphe uyandırdı.



YENİ ÜYELERE ROZET TAKMIŞTI

DENİZLİ Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa etme sebebinin başka bir partide yer almak olmadığını belirtti. Ayrıca Sancar'ın yakın zamanda partiye yeni katılan üyelere rozet takması sonrası istifa etmesi de bu kararın kendi isteğiyle gerçekleşmediğini gösteriyor.



'ALTINDA BAŞKA BİR İŞ VAR GİBİ'

DENİZLİ CHP il teşkilatında da bomba etkisi yaratan olay sonrası Sancar'ın istifasının bizzat Genel Merkez'e çağırılarak elden alındığı belirtildi. Denizli'de kendisine yakın olan il yönetimindeki bazı CHP'li üyeler, "Bu işin altında başka bir iş var. El yazısıyla yazılmış bir istifa dilekçesinin sunulması ve jet hızıyla Genel Merkez tarafından kabul edilmesi anlaşılacak gibi değil" dediler.



TEKİN: NEDENİ ÖZEL

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın istifası ile ilgili konuştu. Sancar'ın telefonlarını kapattığını ve kendisine bir türlü ulaşamadığını söyleyen Tekin, istifa olayının sebebinin 'özel' olduğunu bunu bildiğini sözlerine ekledi.

Sebahattin ALP

Teoman Sancar CHP'den istifa etti