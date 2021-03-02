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Haberler Politika İzmir’den Kayseri’ye ‘Kardeşlik Köprüsü’

İzmir’den Kayseri’ye ‘Kardeşlik Köprüsü’

İzmir’den Kayseri’ye ‘Kardeşlik Köprüsü’

2.3.2021

KAYSERİ ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesinin ilk etabı Kayseri'de gerçekleşti. Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'un başlattığı dezavantajlı gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi amacıyla düzenlenen projenin ilk etabı 26 Şubat-2 Mart 2021 arasında Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

KONAK ilçesinde yaşayan 30 Roman genç projenin ilk etabında, Erciyes'te temel kayak eğitimi aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Bu tarz projelere hep beraber imza atmaya da devam edeceğiz" dedi.

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