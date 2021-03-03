  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika 76’lık Erten eleştirileri tutarsız buldu

76’lık Erten eleştirileri tutarsız buldu

76’lık Erten eleştirileri tutarsız buldu

3.3.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni kurulan Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğine atanan Yücel Erten, atanma şekli başta olmak üzere yapılan eleştirilere cevap verdi. Erten, 76 yaşında olduğu, şartnameye göre olması gereken devlet memuru olma özelliklerine sahip olmadığı, Kıbrıs'ta ikamet ettiği, Genel Sanat Yönetmenini seçecek kurulda yer almasına rağmen aday olup seçildiği yönündeki eleştirileri "Tutarsız" olarak nitelendirdi.

YENİ göreviyle ilgili bir gazeteye röportaj veren Erten, "Kimse kusura bakmasın, somut bilgiye yaslanmayan, bütünü görmeye gayret etmeyen bazı sosyal medya tepkilerini eleştiri sayıp cevap yetiştirmem" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

76’lık Erten eleştirileri tutarsız buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.