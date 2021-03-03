76’lık Erten eleştirileri tutarsız buldu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni kurulan Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğine atanan Yücel Erten, atanma şekli başta olmak üzere yapılan eleştirilere cevap verdi. Erten, 76 yaşında olduğu, şartnameye göre olması gereken devlet memuru olma özelliklerine sahip olmadığı, Kıbrıs'ta ikamet ettiği, Genel Sanat Yönetmenini seçecek kurulda yer almasına rağmen aday olup seçildiği yönündeki eleştirileri "Tutarsız" olarak nitelendirdi.

YENİ göreviyle ilgili bir gazeteye röportaj veren Erten, "Kimse kusura bakmasın, somut bilgiye yaslanmayan, bütünü görmeye gayret etmeyen bazı sosyal medya tepkilerini eleştiri sayıp cevap yetiştirmem" dedi.