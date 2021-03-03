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Haberler Politika CHP'li Enis Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

'li Enis Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

Son dakika... Aralarında İstanbul Milletvekili 'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP'li Enis Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
AA

03.03.2021, 15:48

Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"

Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.

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