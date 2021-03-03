Karabağlar’da konut tartışması sürüyor

KARABAĞLAR Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Oturumu'nda söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına neden karşı çıktığını sordu. Bölgede 380 dönüm alanın üniversite ve konut alanı olarak ayrıldığına ve üniversite için ayrılan 300 dönümün yeterli olduğuna vurgu yapan Eroğlu, "Kurada isimleri çıkan hemşehrilerimizin hayali var. Bu insanların umutlarını yıkmayalım" dedi.