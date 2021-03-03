Kartlarınızı açık oynayın

Gara'da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan kanlı emirler HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır, yok mudur? CHP ve İYİ Parti bu konuda kartlarını açık oynamalıdır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir" dedi.



ABD'NİN S-400 DAYATMASI



ABD'nin S-400 konusundaki dayatmacı ve buyurgan yaklaşımının müttefiklik hukukuna uymadığını da söyleyen Bahçeli, "Türkiye, ABD beğenmedi diye S-400'ü Rusya'ya geri mi iade etsin? Alınan silah tehdit getiren vekillerin TBMM'de yeri olmadığını söyleyen Bahçeli, "Terör saldırılarını bırakınız kınamayı, küstahça devleti suçlayan, vahşete tek söz edemeyen, üstelik milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk milletine en şedit saygısızlıktır. HDP tarih ve millet önünde suçludur, destekçileri suçludur. CHP, fezlekeli vasat bulursa mutlaka kullanılmalıdır. Şayet tehdit yoksa silaha zaten gerek de yoktur" diye konuştu.