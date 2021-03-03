Vekil Sancar’dan kaset itirafı

CHP'den istifasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın kaset skandalının ardından liderliğini bir polis memurunun yaptığı 6 kişilik çete çıktı. CHP'den istifa ettirildikten sonra Denizli'ye gelen ve kasetle bağlantılı kişiler hakkında şikayette bulunan Sancar, Muhabirimiz Sebahattin Alp'e açıklamalarda bulundu.

Haşim Teoman Sancar

'KOMPLOYA KURBAN EDİLDİM'

"Tarafıma çok planlı programlı bir kumpas kurulmuştur" diyen Sancar, "Evet bir kaset var. Bu sebepten bana baskı oluşturuldu. Denizli

emniyetine şikayetimi yaptım. Olayla ilişkisi olan kişilerin bilgilerine ulaşıldı. Ben bir komploya kurban edildim. Bir partilinin daveti üzerine Denizli'de bir eve çağrıldım, bura-da birkaç kişiyle alkol aldık. Bir süre sonra, sanırım içkime bir şeyler katıldı ve kendimden geçtim bu esnada neler yaşandı hatırlamıyorum. Görüntümü çekmişler. Her türlü iftiraya belgeleriyle cevap vereceğim. Bana bu kumpası yapanların ifadeleri de kayıtlara geçti" dedi.Kasetin Örgütlerden Sorum-lu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'ya ulaştırılması sonrasında CHP Genel Merkezi'ne çağrılarak Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da bulunduğu bir ortamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na izletildiğini aktaran Milletvekili Sancar, kendisine "derhal hemen istifa et" denildiğini söyledi.

Mustafa Bülent Acar

'İSTİFAYA ZORLADILAR'

Sancar, "Bana komplo kurulmuş. Bulunduğum ortamda alkol almıştım. Evde yaşadıklarımın birçoğunu anımsamıyorum" dememe rağmen, isti-fa ısrarı devam edince, imza atmak durumunda kaldım" diye konuştu.



Fatih Selamet



'AMACIMIZ PARA KOPARMAKTI'

DENİZLİ Emniyet Müdürü'nün talimatıyla kurulan özel ekip Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale ve Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla, Aydın'da görevli çete lideri polisle birlikte, toplam 6 kişiyi yakalayarak Denizli'ye getirdi. Sancar'ı eve çağıran Fatih Selamet'in kurulan kumpası itiraf ettiği ve amaçlarının para almak olduğunu dile getirdiği, kamera düzeneği ve organizasyonun polis eniştesi tarafından yapıldığını belirtiği öğrenildi. Soruşturma çok titiz bir şekilde sürdürülüyor.



AĞABEY ZORHAN SANCAR: KARDEŞİMİ OYUNA GETİRMİŞLER

KARDEŞİNİN kumpasa kurban gittiğini belirten işinsanı Zorhan Sancar da, "Merkezefendi Belediyesi'nde çalışmış ve işten atılmış bir kişi 'Elimde belgeler var, gel onları vereyim 'diye çağırmış ve çekim yapmış olabilirler. Büyük ihtimalle kardeşimden para sızdıramadılar ve iş farklı boyuta gitti. CHP Genel Merkezi böyle bir olayı yönetemedi. Bence istifa almayacaklardı. Konu daha detaylı araştırıldıktan sonra son noktaya gelmeliydi" dedi.



SANCAR EVE GELDİĞİNDE KAYDA BAŞLANIYOR

CHP milletvekili Sancar'ın, polis eniştenin organizasyonu ile, Merkezefendi Belediyesi çalışanı Fatih Selamet adlı kişi tarafından Denizli'de bir eve çağrıldığı, geldikten sonra da evde bulunan diğer kişilerle alkol alınmaya başlandığı, bu arada da kameranın düğmesine basılarak sürekli çekime girildiği öğrenildi. Görüntüler, kaydedildikten sonra şantaj sürecinin başladığı öğrenildi.



1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER



Bir süre sonra Teoman Sancar'la, çetenin başka elemanları aracılığıyla temas kurularak 1 milyon dolar para talep edildiği, Sancar'ın bu talebi reddetmesi üzerine çete üyelerinin kaseti CHP Genel Başkan Yardımcısına verildiği öğrenildi.



ÇETE LİDERİ POLİS ÇIKTI

SANCAR'IN olayın ardından istifa ederek Denizli'de gerekli yasal süreci başlatmasının ardından Denizli Emniyeti'nde kurulan özel ekip bir çete organizasyonu olduğu yönündeki izleri takip ederek, Türkiye'nin değişik illeri ve Kıbrıs'a uzanan operasyon sürecini başlattı. Görüntüler üzerinden operasyonu başlatan Denizli polisi, görüntülerdeki belediye işçisi olduğu belirlenen kişinin ifadeleri doğrultusunda, olayın önceden planlanarak Milletvekili Sancar'ın, çekim yapılan eve çağrıldığını tespit etti. Sancar'dan para sızdırmak amacıyla, Merkezefendi Belediyesi'nde görevli işçinin ablasıyla evli Kuşadası'nda aktif görevde bulunan polis eniştenin her şeyi organize ettiği, önceden vekilin çağrılacağı eve kamera ve ses sisteminin kurulduğu anlaşıldı.

Sebahattin ALP

Teoman Sancar CHP'den istifa etti