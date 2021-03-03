‘Vicdanımızın sesini dinledik suç mu?’

CHP'li 3 Meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesiyle Başkanvekilliğini AK Partili Aydın Pehlivan'a kaptıran CHP'de şimdi de son meclis toplantısında alınan parti grup kararına rağmen yaşanan 3 fire tartışılıyor. Başkanvekili Pehlivan'ın işçilerin birikmiş hak ve ödenmemiş tazminatlarını vermek için istediği 65 milyon liralık borçlanma yetkisi, CHP'li Meclis üyeleri Hasan Ünal, Rasim Yiğit Özge ve Ali Aydın'ın da destek vermesiyle 16'ya 15 oyla kabul edildi. Partide başkanvekilliği sürecindeki gibi 3 fire verilmesi, CHP'de yeni bir kriz çıkardı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel



DİSİPLİN SÜRECİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ünal, Aydın ve Özge için disiplin sürecinin acilen başlatılacağını açıkladı. Yücel, "Biz bu süreci biraz geciktirdik. Birtakım tespitlerimiz vardı ama kesinlik kazandırmamız gerekiyordu. Artık disiplin sürecinin başlaması için bir engel yok. Grup kararına uymayan arkadaşlar, İl Disiplin Kurulu'na hesap vermek durumunda" dedi. KARAR sonrası Yeni Asır'a konuşan CHP'li Hasan Ünal ise adeta içini döktü. Disiplin sürecinin partinin takdiri olduğunu belirten Ünal, önceki günkü borçlanma oylamasında işçilerin içinde bulunduğu zor durumu düşünerek sadece vicdanlarının sesini dinlediklerini söyledi. Disiplin mekanizmasının geçtiğimiz yıl CHP'li Başkan Serdar Aksoy'un faaliyet raporuna red oyu veren ve muhalefetle işbirliği yapan CHP'li Meclis Üyesi Deniz Karakurt ve arkadaşlarına işletilmediğine dikkat çeken Ünal, "Deniz Hanım için disiplin süreci işletilmiş olsa ve kınama veya uyarı cezası alsa iki yıl hiçbir yere aday olamazdı" ifadelerini kullandı. Belediyede işçilerin hırpalandığı bir dönem yaşandığını söyleyen Ünal, "İşçilerin 20 milyon liradan fazla ikramiye alacağı var. 40-50 bin lira alacağı olan işçiler var.

CHP'li Meclis üyesi Hasan Ünal





Rasim Y.Özge







Ali Aydın





'ÖNÜMÜZÜ KESTİLER'

BUNUN dışında çıkarılan işçiler var, bunların ödenmeyen tazminatları var 15, 16 milyon lira. İşçi bizim her zaman önceliğimiz. Dolasıyla biz vicdanımızın sesini dinledik" dedi. Bir meclis üyesi arkadaşıyla belediyeye girerken 10 işçinin önlerini kestiğini anlatan Ünal, "Bize 'Tazminatlarımızı alamadık, açız' dediler. Bir tanesi 'Kızımın beyninde rahatsızlık var tedavi yaptıramıyorum' dedi. Yani hal böyleyken siyasi bir çekişme içine girmek ne CHP'ye ne AK Parti'ye fayda sağlamaz. Ama Menemen'e zarar verir. Bundan 3 ay önce belediyenin klimalarını yapan bir esnaf, 800 bin lira alacağını alamadı 3 çocuğunu arkada bırakıp intihar etti" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ