Başkan Erdoğan en son 5 Ocak'ta Devlet Bahçeli'yi evinde bir ziyaret gerçekleştirmişti. Görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışması oldu.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Başkan Erdoğan, bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, bundan önceki tüm büyük değişimler ve tüm anayasaların, hep darbelerin veya olağanüstü yönetimlerin ürünü olduğuna işaret ederek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, son dönemdeki en önemli hukuk reformlarının çatı düzenlemesiydi. Salı günü bu çerçevede yeni bir adım olan İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki hafta da Ekonomik Reform Paketi'mizi kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.

"BU SÜRECE YAPICI KATKI VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Son dönemin en önemli reform müjdesinin, yeni ve sivil anayasa hazırlama teklifleri olduğunu belirten Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde, attığımız yeni ve sivil anayasa hazırlama adımımız, bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından akademisyenlere, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri, bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Yeni ve sivil anayasa hazırlığının, günlük siyasetin ve kısır polemiklerin ötesinde bir anlama sahip olduğu amacıyla bu meselenin, kendi mecrasında konuşulup tartışılmasını bekliyoruz.