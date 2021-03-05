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Haberler Politika “Akşener HDP’nin Kars’ı kazanmasına sessiz kaldı”

“Akşener HDP’nin Kars’ı kazanmasına sessiz kaldı”

“Akşener HDP’nin Kars’ı kazanmasına sessiz kaldı”

5.3.2021

İYİ Parti'nin zarar görmemesi açısından seçim sürecinde istifasını ertelediğini anlatan Ümit Özdağ, " İstifamın en büyük nedeni, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan başkan adayı gösterilmesidir. HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Akşener, HDP'nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

'HAYATTA BAŞARILAR' DEDİ
MERAL Akşener ise, Özdağ ile ilgili soru üzerine "Hayatta başarılar diliyorum. Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım olmadı. Milletimiz herkesi tartacak" yanıtını verdi.

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