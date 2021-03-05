Fransa’da skandal cami açıklamasına tepki

FRANSA İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlara ait 89 ibadethaneden ancak 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildiklerini söyledi. Bu oranın mevcut sayıya göre az olduğu değerlendirmesini yapan Darmanin, "Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ve ilgili bakanların senatodaki komisyonda bulunduğu sırada "Ayrılıkçı" Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonu'nun öncülüğünde başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı mağdurları ile insan hakları savunucuları Fransa'daki islamofobiyi protesto etti.