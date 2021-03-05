Karalama kampanyası başarısız oldu

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu. TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu" dedi. Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, "Onlara FETÖ'nün başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar" dedi.



'KARARLI YÜRÜYÜSÜ DURDURAMAZ'

SKANDAL karalama kampanyasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "FETÖ Türkiye'ye düşmandır, Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir" dedi.