‘Siyasi omurgasızlarla aynı partide olamam'

İyi Parti'nin kuruluş amacından uzaklaştığını söyleyen Özdağ, "İyi Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de devam etmektedir. HDP ile Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İyi Parti Diplomasi Akade-misi'nde İstanbul İl Başkanı'nın eniştesi 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yıldır kon-ferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da bu yakı-şıyor. FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İyi Parti kadrolarına ders verdiği günlere de baş-ladınız. Prof. Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçe-ri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesi sonra-sında Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcılığına getirilmesi izledi. Meral Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu. İyi Parti'yi, CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İyi Parti'yi aşa-ğılayan Çanakkale İl Başkanı'na kızın. İYİ Par-ti'nin onurunu sattınız" diye konuştu.

HDP İLE MASAYA OTURANLAR

YENİDEN ihraç çalışmalarına başlandığını duyduğunu ifade eden Özdağ, "Akşener'in beni İyi Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadı-ğını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kuru-cusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.



'KİRLİ ANAYASA ÇALIŞMASI YAPILDI'



ÜMİT Özdağ, İyi Parti ile HDP arasında yapılan anayasa çalışmalarına da değindi. "Akşener HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır" diyen Özdağ, "64 saat görüntüsü var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Benim ihraç edilmemi isteyen mektubu 80 il başkanı, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla imzalamıştır. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi" dedi.