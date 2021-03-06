Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalar

Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli silah sistemlerini test ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık." diye konuştu.





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şehitlerimize öncelikle başsağlığı diliyorum. İlkini 2019'da gerçekleştirdiğimiz Mavi Vatan Tatbikatı'nı geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bu tatbikatla kahraman ordumuzun varsa eksiklerini görüp, eğitimlerini tamamlıyoruz.

"GÜÇLÜ DONANMA TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Türkiye olarak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya nice büyük komutanlar yetiştirdik. Preveze Zaferi'yle Akdeniz'i Türk gölü haline getirdik. Denizlerdeki kayıplarımızla toprak kayıplarımız olmuştur. Ülkemiz için güçlü bir donanmaya sahip olmak tercihten öte zorunluluktur.

Bu tatbikatta sahip olduğumuz araçların personel tarafından kullanılmasını da gözlemliyoruz. Varsa eksiklerini giderme ihtiyacına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak Ege ve Akdeniz'de tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek tatbikatımızda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyoruz.

"ZAYIFLIK GÖSTERİRSEK BU TOPRAKLARI BİLE BİZE FAZLA GÖRECEKLERİNİ BİLİYORUZ"

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, bu yüzden deniz gücüne tarih boyunca önem verildiğini görüyoruz. Nice büyük denizciler yetiştirdik. Donanmamızın güçlü olduğu dönemlerde Balkanlar, Kuzey Afrika'da altın çağı yaşanmıştır. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça sömürgecilik hakim olmuştur. En ufak bir zafiyette üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını çok göreceklerini biliyoruz.

ÇOK NET DOĞU AKDENİZ MESAJI

Suriye, Irak'ta yaşananlar bize bu gerçeği hatırlatmıştır. Suriye sınırı boyunca terörle kuşatıldığımız unutulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hakları yok sayılmış, sayısız çifte standartla, yaptırımla karşılaşmış bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta oldubittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırması başta olmak üzere, attığımız adımları başarıyla sonlandırdık. Yayılmacı bir zihniyetle hiçbir zaman hareket etmedik. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik.

Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığına özellikle önem veriyoruz.