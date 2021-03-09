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Haberler Politika AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu

'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu

’de, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kongre sürecinde sona yaklaşıldı. Partinin 7. Olağan Kongresi’nin 24 Mart tarihinde yapılması planlanıyor. AK Parti'nin 24 Mart'ta, 'nda yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
AA

09.03.2021, 12:10

Basın yayın organlarında yer alan ilana göre, kongre Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede, divan seçimi ve gündemin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

Faaliyet raporu ile gelir-gider ve kesin hesap raporlarının müzakere edilip oylanacağı kongrede, gelecek dönem tahmini bütçesi belirlenecek.

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ibrası ile Tüzük Değişikliği Komisyonu raporu oylandıktan sonra Genel Başkan ve partinin diğer organlarının seçimi gerçekleştirilecek.

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