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Haberler Politika 18 kilometreden tam isabet atış!

18 kilometreden tam isabet atış!

Türkiye İHA/SİHA kullanımını geliştirmeye devam ederken, yerli üretim İHA ve SİHA'lar için de caydırıcı bir güç haline geldi. Mavi Vatan-2021 Tatbikatı sırasında envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine şimdiye kadarki en uzak menzilden atış yapıldı.

18 kilometreden tam isabet atış!

10.3.2021

Savunma Sanayi uzmanları MAM-L'nin bir savaş gemisini radar, silah lançeri gibi kritik noktalarını hedef alarak muhabere yeteneğinin kaybetmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. TÜRK SİHA'larının vurucu gücü olarak nitelendirilen ROKETSAN yapımı MAM-L mühimmatı, sahadan geri dönüşlerle sürekli geliştirilerek SİHA'ların etkinliğini daha da arttırıyor. SİHA'lar ile uyumuyla göz dolduran ve yüksek vuruş kabiliyeti sağlayan MAM-L maliyet etkin üretimi sayesinde dünyanın da ilgisini çekiyor. ORTA İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+ da önemli bir başarıya imza attı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA - ANKARA

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