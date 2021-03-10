18 kilometreden tam isabet atış!

Savunma Sanayi uzmanları MAM-L'nin bir savaş gemisini radar, silah lançeri gibi kritik noktalarını hedef alarak muhabere yeteneğinin kaybetmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. TÜRK SİHA'larının vurucu gücü olarak nitelendirilen ROKETSAN yapımı MAM-L mühimmatı, sahadan geri dönüşlerle sürekli geliştirilerek SİHA'ların etkinliğini daha da arttırıyor. SİHA'lar ile uyumuyla göz dolduran ve yüksek vuruş kabiliyeti sağlayan MAM-L maliyet etkin üretimi sayesinde dünyanın da ilgisini çekiyor. ORTA İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+ da önemli bir başarıya imza attı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA - ANKARA