Başkan Erdoğan, MHP'nin Büyük Kurultayına katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart tarihinde gerçekleşecek MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davette bulundu.

AK Partili kaynakların aktardığı bilgiye göre; Erdoğan, kurultaya katılmayı kabul etti. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin ortağı olan MHP'nin 13.Olağan Büyük Kurultayına katılacak.

Erdoğan, MHP kurultayına katılırsa Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Genel Başkan düzeyinde katılım ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yapılacak.

AK PARTİ HEYETİ KATILABİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu MYK'da gündeme getirdiği, geniş bir heyetle katılma fikrini sunduğu belirtiliyor. MHP yaklaşık 1 hafta sornra gerçekleşecek kurultay için hazırlıkları son hız sürdürürken, koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarıdan katılıma izin verilmeyecek.