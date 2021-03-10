Başkan Erdoğan’dan “100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi” açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılışı gerçekleştirilen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi fikir ve görüş ayrılıklarına rağmen İstiklal Marşı'nın 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır.

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

"İSTİKLAL VE İSTİKBAL ANLAYIŞIMIZIN REMZİDİR"

12 Mart'ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir.

İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

"İSTİKLAL MARŞI ORTAK BULUŞMA NOKTASIDIR"

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

"MODERN 'SEVR'LERİ DE YIRTIP ATIYORUZ"

Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

Merhum Akif gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Bu akşam idrak edeceğimiz Kandilimizi de tebrik ediyorum.