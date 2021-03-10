Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.
MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Başkan Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.
MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bir heyet de katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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