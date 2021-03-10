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Haberler Politika MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bir heyet de katılacak

'nin 13'üncü Olağan 'na AK Parti'den bir heyet de katılacak

'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan 'na Başkan Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.

MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bir heyet de katılacak

10.03.2021, 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021, 17:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.

MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Başkan Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.

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