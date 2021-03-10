‘Parti kapatma kararını Anayasa Mahkemesi verir’

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündeme gelen HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmaların sorulması üzerine Bakan Gül, "Parti kapatma kararını verecek olan veya tersi yönde reddedecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Yargının yetkisinde olan bir konuyla ilgili bir yürütme üyesi olarak ihsasta bulunmam doğru olmaz. Bunun yetkisi yargıdadır yargı karar verecektir" yanıtını verdi. Bakan Gül, Meclis'e gelen fezlekelerle ilgilisoru üzerine ise, "Meclis kendi gündemine hakim. Siyaset kararını verecektir. Milletvekillerimizin değerli iradeleri söz konusu. Hukukun güvenliği varsa ekonominin güvenliği vardır. Bunların hepsi öngörülebilir, kurallar açık ve nettir. Hukuk bir labirent değildir. Önünü göremeyen kişi gelecek kaygısı taşır. Hukuk güvenliği önündeki tüm engelleri kaldıracağız" diye konuştu.