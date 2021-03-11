‘Döviz rezervimiz kendini toparlıyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

9 Mart 2003 tarihinde yenilenen seçimlerin ardından AK Parti'nin Meclis'teki yerini almasının yıldönümünü geride bıraktıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu hadise, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur. 2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız" dedi.



'TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA'

CHP zihniyetinin hükümet olduğu yıllara vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu? Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor.

Özellikle CHP zihniyeti mensupları yoğun bir tweet yarışındalar.

Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığından itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları acaba CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede?

O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda.

Kaybolan bir şey yok.

Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir.

Sizin o kayıp yıllar düşündüğümüz zamanlar var ya, orada işte. Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı.

Kimden devraldık, CHP zihniyetinden.

Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizden devraldık. Sizin şu anda sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı ve ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazine'sini ne Merkez Bankası'nı güçlendirmedi.

Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı" diye konuştu.



'ADIMLARI BERAT BEY ATTI'

Berat Albayrak'ın görevde olduğu dönemde 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi alındığını hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir tanesini daha alıyoruz. Filomuz dünyada belki de en güçlü filolardan oluyor.

Artık ben sismik araştırmalarımızı da rahatlıkla yaparım, sondaj çalışmalarımızı yaparım.

İstersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım.

Türkiye elini açan değil, el veren ülke konumundadır.

Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncıyız. Türkiye, 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Şayet bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık, 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti.

Anladın mı bay Kemal? Ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin" ifadelerini kullandı.



"FETÖ, DEAS GİBİ MODERN SEVR'LERI YIRTIYORUZ"

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından Meclis Başkanlığı'nca düzenlenen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Bazı çevrelerin gururla söylemekten çekindiğini de görüyoruz. İstiklal Marşı'na kekre bakan bu zihniyetin, bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açık. Biz onlara rağmen, bağımsızlığımızın üstüne titremesini biliyoruz. Zamanında Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de FETÖ, DEAŞ gibi modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz" dedi.





60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

TÜRKİYE'NİN ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telekonferans yöntemiyle katılımıyla atıldı. "Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" diyen Erdoğan, "Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin yapı yüzde 63,7 seviyesine yükseldi. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan enerji sepetini ülkemize eklemektir" diye konuştu. Putin de projeyi Türkiye'nin 100. yılına yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, Erdoğan'a şükranlarını sundu.