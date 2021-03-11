İki şehit oğlumla gurur duyuyorum

PTT emeklisi olan Aydın'ın büyük oğlu Astsubay İbrahim Aydın 1977 yılında Batman'da görev yaparken geçirdiği kaza sonucu şehit olmuştu. Dağlık araziden inen askeri aracın takla atarak uçuruma yuvarlanması sonucu yanındaki askerlerle birlikte şehit düşen İbrahim Aydın'ın vefatı, Abdurrahman Aydın'a büyük bir acı yaşattı. Oğlunu Kadifekale Hava Şehitliği'ne defneden Abdurrahman Aydın, acısını yüreğine gömerek diğer astsubay oğlu Ahmet Aydın ile teselli buluyordu.



ASTSUBAY OLDU

Vatan sevgisiyle diğer oğlu olan Ahmet Aydın'ı da astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine veren Abdurrahman Aydın, bu acı olaydan 10 yıl sonra ikinci evlat acısını yaşadı. Abdurrahman Aydın, Erzurum'da terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Ahmet Aydın'ın kahramanlıklarını Yeni Asır'a anlattı. Oğlunun TSK'dan üstün hizmet madalyası aldığını söyleyen Aydın, "Bana anlattığı bir olayı hiç unutamam. Komando Astsubay Üstçavuş olarak Siirt Jandarma Alay Komutanlığı'nda vurucu timde görev yapan oğlum, orada 2 yıl sürekli terörle mücadelede bulundu ve devamlı operasyonlara gitti. Kahramanca savaştı. Üstün cesaret madalyası aldı. Şırnak'ta Karakol Komutanı iken oradaki kömür madeninin güvenliğine jandarma bakıyordu. Kış mevsimiydi. Askeriyle beraber oradayken çok uzun boylu bir terörist elinde silahla gelip oğlumla yakın dövüş yapmış. Göğüs göğüse çarpıştı oğlum. Terörist yanındaki 7 kişiyle birlikte oğlumun göğsüne silah dayamış. Ama yanındaki askerler ateş açınca teröristlerden bazıları ölmüş bazıları ise kaçmış. Eğer oğlum orada şehit olsaydı bu teröristler cephaneliği havaya uçuracaktı. Oğlum bu olaydan sonra TSK'dan 'Üstün Hizmet Madalyası' aldı. Erzurum'da başka bir çatışmada 1987 yılında şehit oldu ve Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verdik" diye konuştu.



AK Parti Buca İlçe Başkanlığı, 2 çocuğunu da vatan uğruna şehit veren baba Abdurrahman Aydın'ı Buca'da yılın babası seçti. Aydın, "AK Parti hükümeti ile şehit maaşına 30 yıl sonra kavuştum. Allah razı olsun" dedi.