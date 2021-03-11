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Haberler Politika “Koltuk için Pensilvanya’ya köle olanlar çamur atıyor”

“Koltuk için Pensilvanya’ya köle olanlar çamur atıyor”

“Koltuk için Pensilvanya’ya köle olanlar çamur atıyor”

11.3.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Akşener'in nefret nöbetine girdiğini söyleyen Bahçeli, "Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar zillettir. Koltuk için Pensilvanya'ya köle olanlar çamur atıyor. Pensilvanya'nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ'cüler kime destek vermiştir? Bu sorunun cevabı araştırıldığında İP'in oy tabanının mahiyeti, FETÖ'nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

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