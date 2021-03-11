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Haberler Politika Türk zırhlısı Ejder Yalçın artık bir dünya markası

Türk zırhlısı Ejder Yalçın artık bir dünya markası

Türk zırhlısı Ejder Yalçın artık bir dünya markası

11.3.2021

ORTA Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Ejder Yalçın, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Nurol Makina, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerini başarıyla koruyan Ejder Yalçın 4x4 için yine bu amaçla kullanılmak üzere 2021'de yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı. Çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı olan araç, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanılmasına da imkan sağlıyor.

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