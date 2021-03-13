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Haberler Politika Arıkan’ın katilinin tahliyesine tepki

Arıkan’ın katilinin tahliyesine tepki

Arıkan’ın katilinin tahliyesine tepki

13.3.2021

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi. Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu vurgulayan Gül, "Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir" ifadelerini kullandı.

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