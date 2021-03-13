Mısır ile diplomatik temaslar basladı

Doğu Akdeniz krizi konusunda Yunanistan'a kötü bir haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını duyurdu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ilişkilerde 2013'ten bu yana süren kopukluk nedeniyle zaman aldığını dile getiren Çavuşoğlu, her iki ülkenin de diplomatik temaslar hakkında bir ön koşulu olmadığını belirtti.