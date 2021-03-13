  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Mısır ile diplomatik temaslar basladı

ile diplomatik temaslar basladı

Mısır ile diplomatik temaslar basladı

13.3.2021

Doğu Akdeniz krizi konusunda Yunanistan'a kötü bir haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını duyurdu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ilişkilerde 2013'ten bu yana süren kopukluk nedeniyle zaman aldığını dile getiren Çavuşoğlu, her iki ülkenin de diplomatik temaslar hakkında bir ön koşulu olmadığını belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mısır ile diplomatik temaslar basladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.