Tır katliamı!

Bursa-Ankara karayolunda korkunç bir kaza oldu. Bursa'nın Kestel ilçesinde freni arızalanan TIR'ın önünde seyreden 20'den fazla araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Otoyolun can pazarına dönüştüğü kazada 9'u ağır 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntüleri tüm Türkiye'yi sarstı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Feci kazada, Ankara yolu üzerinde Gölbaşı rampasından inen TIR'ın freni patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan TIR, büyük bir hızla önünde ilerleyen araçlara çarpmaya başladı. 20 aracın karıştığı kazada, olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bir çok sürücü ise araç içinde sıkıştı çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre, freni boşalan TIR'ın 20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız" diye konuştu.