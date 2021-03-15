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Haberler Politika CHP'de köstebek arayışı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

'de köstebek arayışı! harekete geçti

'nde bazı özel bilgiler basına, sosyal medyaya sızdı. yönetimi, bilgileri kimin sızdırdığının tespit edilmesi için harekete geçti. İnternette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlara sınırlama getirildi.

CHP'de köstebek arayışı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

15.03.2021, 11:14

Parti Meclisi toplantısı, internette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlar ve CHP'nin özel bilgileri dışarı sızdı.

Parti Meclisi toplantısında yapılan sunumda CHP'nin üye kaybettiğine yönelik bilgiler de basına yansımıştı. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bu haberleri yalanlamıştı.

CHP'nin kritik toplantısındaki bu önemli bilginin sosyal medyada yer bulmasının ardından önlemler artırıldı.

CHP'DE ÖZEL ÖNLEMLER DEVREDE

TRT Haber'de yer alan habere göre CHP yönetimi harekete geçti, öncelikle bilgileri sızdıran köstebeğin tespit edilmesine çalışılıyor. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ise özel önlemler devrede. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları uyarıldı.

CHP Grup yönetimi de harekete geçti. Milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubu tasfiye edildi, yeni kurulan gruba ise sıkı kurallar getirildi.

Önemli bilgilerin buradan paylaşılmaması istendi. Buradan sadece gruba yönelik duyurular ve açıklamalar paylaşılacak. Özel bilgiler ise sadece telefonla ilgili milletvekillerine iletilecek.

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