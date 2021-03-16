CHP’de disipline yollanan 3 Meclis üyesi istifa etti

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a geçen meclis toplantısında 65 milyon lira kredi kullanma yetkisi verilmesi madde ile ilgili olumlu oy kullandıkları için disipline gönderilen CHP'li meclis üyeleri Hasan Ünal, Yiğit Özge ve Ali Aydın partilerinden istifa etti. Meclis üyeleri, "Bırakın ayak oyunlarını, bırakın kirli pazarlıkları, bırakın sonraki hesaplarınızı, bırakın işinize geldiği gibi davranmayı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'biz ne olacağız değil partimiz nasıl iktidar olacak' derdine düşün. Hayatımızın en önemli parçası olan CHP üyeliğimizi askıya alıp, istifa ediyoruz" dedi.