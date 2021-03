CHP’den makyaj belediyeciliği

CHP'nin 'makyaja' ve belediye başkanlarının 'kişisel çıkarına' dayalı belediyeciliği İzmir'de bir kez daha deşifre oldu. CHP'li Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü Örnekköy'de katılacağı tören alanına giden yolu özel olarak asfaltladı. Ancak otoyol gibi asfaltlanan caddenin yan ve arka sokaklarının çukur ve çamur deryası içindeki hali, "İşte CHP tipi gözboyamacı belediyecilik" dedirtti. Bu arada Kılıçdaroğlu'na Buca Sebze Hali'nde İzmir'in yollarının yıllardır harap halde olduğunu belirten esnaf Mehmet Ali Murat'ın isyanının ne kadar haklı olduğu da ortaya çıktı. O bozuk yolları Yeni Asır ekibine gezdiren Murat, "Benim gittiğim yollardan 3 gün gidip gelsinler bakalım araçlarında alt takım diye bir şey kalıyor mu?" diye konuştu.





KILIÇDAROĞLU'NA HİZMET VATANDAŞA NİSPET YAPILDI!



CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi geçeceği yolu asfaltlayıp yan yolları çukur ve çamura terk etmesi pes dedirtti. KILIÇDAROĞLU'nun Cumartesi günkü İzmir ziyaretinde çok büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin CHP liderinin Örnekköy'de katılacağı tören alanına giderken kullanacağı Başpehlivan Karaali Caddesi'ni özel olarak asfaltladığı, aynı caddeye çıkan yan yollar ve arka sokakların çukur ve çamur deryası içinde olduğu belirlendi. Bu tablo CHP'nin vatandaşın yanı sıra kendi genel başkanlarının bile gözünü boyadığını gösterdi.





ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'na hizmet, vatandaşa nispet yapılmıştır" dedi. Keseli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP belediyeciliğine yönelik söylediği 'Çöp, çamur, çukur' ifadelerinin ne kadar haklı bir tespit olduğunu Karşıyaka'da gördük" dedi. Hizmet etmeyen bir Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Keseli, "Vatandaşların iki seçeneği var. Ya Kılıçdaroğlu'nun ilçemizi sokak sokak gezeceği bir program oluşturup belediyeyi hizmete zorlayacaklar ya da hizmet belediyeciliğini seçecekler" ifadelerini kullandı.



İZMİRLİ ESNAFTAN HAKLI İSYAN

İzmir programı kapsamında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki diğer partililerle Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın bozuk yol tepkisi ile şok olmuştu. Halden satın aldığı sebze ve meyveleri Işıkkent ve Pınarbaşı'ndaki lokanta ve vatandaşlara satan 68 yaşındaki Mehmet Ali Murat'a Yeni Asır ulaştı. 2001'de TCDD'den emekli olduktan sonra şu an biri üniversitede okuyan Abdülkadir, diğeri de üniversiteye hazırlanan Emircan isminde iki çocuğunu okutmak ve Buca'da kirada oturduğu evinin geçimini sağlamak için aracı ile 20 yıldır seyyar olarak meyve sebze satışı yaptığını ifade eden Murat, Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini anlattı. Yolların adeta köstebek yuvası gibi olduğuna dikkat çeken Murat, "Yollarımız gerçekten çok bozuk. Ben her gün panelvan aracımla halden aldığım malları Işıkkent, Pınarbaşı ve Gültepe'deki yolları kullanarak esnaf ve vatandaşlara ulaştırıyorum. Mesela panelvan aracıma yazın 1-2 ton kavun karpuz yüklüyorum. Çukura düştüğüm anda o ağırlık 3-4 ton oluyor. Günlük zaten 100 lira kazanıyorum. Tamirciye gidiyorum, benden 400-500 lira para istiyor. Araç arızaları yüzünden sürekli tamirciye gitmekten bıktım. Sıfır araba getir. Kentin içinde 3 gün git gel yapsın alt takım diye bir şey kalmaz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile konuşmasının ardından vatandaşların kendisini 'Helal olsun, güzel konuştun' diyerek tebrik ettiğini söyleyen Murat, altyapı sorununun son 30 yıldır değişmediğine dikkat çekti. Murat, "Biz eski başkanlar İhsan Alyanak ya da Aydın Erten döneminde partililer olarak hangi mahallede sorun varsa belediyeye haber veriyorduk. Şimdi belediyelerin bu işleri yapan Fen İşleri, Temizlik İşleri gibi müdürlükleri var. Şimdi her şey var ama bir çukur kazılıyor 10 gün üzeri kapatılmıyor. Yağmur yağıyor, seldir sudur her yer çamur deryası. Ben açıkçası belediyelerden şu an memnun değilim" dedi.



VİLLASININ YOLUNU İZBETON'A ASFALTLATTI

İzmirliler kentteki yolların bozukluğuna isyan edip tepkilerini CHP liderine yansıtırken Başkan Soyer ise Seferihisar'da kısa bir süre önce inşaatı biten havuzlu villasına giden toprak yolu belediye şirketi İZBETON asfaltlattı.

Metin BURMALI

