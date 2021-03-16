MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ı Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla sağ yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT ekibi, terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı. Babat'ın verdiği bilgiler çerçevesinde MİT, SMO unsurlarıyla birlikte Suriye'deki Barış Pınarı Harekat alanında yaptığı çalışmalarda eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda EYP, mayın, elektrikli fünye ele geçirdi.