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Haberler Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in "diktatör" iftirasına sert tepki

Sözcüsü 'ten 'li 'in "diktatör" iftirasına sert tepki

Son dakika haberi... Sözcüsü : Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine ’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in diktatör iftirasına sert tepki

19.03.2021, 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 11:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Özel'in tepki çeken sözlerine sert çıkan Ömer Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." dedi.

ÇELİK'TEN ÇOK SERT TEPKİ

Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş.

Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nı hedef almıştı. Özel, Başkan Erdoğan'ı diktatörlükle suçlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise hakaret etmişti.

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