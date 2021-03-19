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Haberler Politika ‘Çanakkale ruhu hep var olacak’

‘Çanakkale ruhu hep var olacak’

Gençlik ve Spor Bakanı , ’ndan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı getiren milli atletleri bakanlığın kapısında karşıladı.

‘Çanakkale ruhu hep var olacak’

19.3.2021

MİLLİ atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını teslim etti. Milli porcuların, şehitlerimizin ali makamından kendilerine ulaştırdığı emaneti bakanlığın en güzel yerinde gururla saklayacaklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bir yükseliş, bir kahramanlık destanı ve o ruhla Anadolu topraklarında düşmana karşı verilen milli mücadelenin kalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bugün de var yarın da olacak" dedi.

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