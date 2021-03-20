CHP’de omurgasız tartışması

Pehlivan'a destek verdiği iddia edilen meclis üyeleri ihraç istemiyle disipline sevk edilince üç isim partiden istifa etti. Karar sonrasında, Deniz Yücel başkanlığında toplanan il yönetimi, Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve yönetimini yaşananlardan sorumlu tutarak görevden aldı.

'OTORİTE BOŞLUĞU VAR'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Menemen'de lçe başkanının yönetimiy-le birlikte görevden alınma-sıyla ilgili İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetimine yük-lendi. Bayır, "İzmir'de oto-rite boşluğu var. Omurgalı durmak lazım. Orada bir art niyet yok tabi ki, o da kişile-rin kendi yapısıyla yumuşak yapıyla alakalı bir durum" dedi. Bayır, otorite boşluğu-nun kimden kaynaklandığı ile ilgili soruya da, "İzmir'in il başkanı, büyükşehir bele-diye başkanıyla birlikte hareket etmelidir" yorumu yaparak İl Başkanı Deniz Yücel'i işaret etti.

OMURGALI DURMAK LAZIM

İl başkanının ilçeler-de diyalog içinde çalışma-sı gerektiğini anlatan Bayır, "Bu biraz da ilişkiyle alaka-lı. Doğru neyse onu hayata geçirmek gerekiyor, omur-galı durmak lazım. Kararlı-lık gösterilmeli. Orada da bir art niyet yok tabi ki o da kişi-lerin kendi yapısıyla yumu-şak yapıyla alakalı bir durum. Hiçbir Menemenli mağ-dur olmasın, biz Menemen'i geri alırız. Tabi ki bu hatala-rı tekrar yapmamak kaydıyla. Bir şeyden de ders çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL