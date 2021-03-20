Gaziemir’de Meclis üyesine kesin ihraç istemi

CHP İzmir'de Menemen'in ardından tartışmaların odağında yer alan bir başka ilçe olan Gaziemir'de de Belediye Meclisi Parti Grubu Başkanvekili için flaş bir karar alındı. İlçede parti için yaşanan tartışmalarda, grubu iyi yönetemediği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz Derinsu için, İl Yönetimi 'kesin ihraç' istedi. İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Derinsu hakkında, yapılan incelemeler sonrası kesin kararın verilmesi bekleniyor.