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Haberler Politika İzmir’i almak için 7/24 çalışıyoruz

İzmir’i almak için 7/24 çalışıyoruz

İzmir’i almak için 7/24 çalışıyoruz

20.3.2021

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, 7. Olağan kongresinde tek aday olan, mevcut başkan Kerem Ali Sürekli'nin il yönetim kurulu listesinden giren Yılmaz Akın, Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde İzmir için iddialı olduğunu açıklamasının kendilerine büyük sorumluluk verdiğini söyledi. Akın, "Hep birlikte üstümüze düşen görevin kat be kat fazlasını yapmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

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