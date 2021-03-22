HDP’li Gergerlioğlu’nun ifadesi alındı

Milletvekilliği düşen ancak TBMM'den çıkmayarak eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Meclis'te milletvekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'biji serok apo' sloganları atılması nedeniyle kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, konut dokunulmazlığını ihlal ve terör örgütü propagandası yapmak maddelerinden soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.



SLOGAN ATAN GRUPLA ALAKAM YOK' DEDİ



HDP'Lİ Gergerlioğlu ifadesinde milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldüğünü ifade ederek, "TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM'de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz" dedi. Gergerlioğlu'nun "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasına ilişkin görüntülerin ise kendisinin içinde bulunduğu grupla alakalı olmadığını dile getirdiği öğrenildi.