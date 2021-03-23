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Haberler Politika Barış Pınarı’nda 3 günde 35 terörist öldürüldü

’nda 3 günde 35 terörist öldürüldü

harekatı ile bölgeye yeniden huzuru getiren Mehmetçik, bölgenin güvenliğini de sağlamaya devam ediyor. Son günlerde üst üste düzenlenen operasyonlarla teör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vuruldu.

Barış Pınarı’nda 3 günde 35 terörist öldürüldü

23.3.2021

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR
SURİYE'NİN sınır ötesi harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerine, teröristlerce düzenlenen saldırı, taciz ve sızma girişimleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve cephe hattında konuşlu Suriye Milli Ordusu askerlerince engelleniyor. Türkiye'ye veya güvenli hale getirilen bölgelere yönelik teröristlerin saldırıları TSK'nın topçu ateşi, cephe hattındaki Suriye Milli Ordusu askerlerinin ağır silahları ile yapılan misilleme ile püskürtülüyor.

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