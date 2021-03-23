ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, "Hükümeti eleştirdim" diyen Demirtaş'ın 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Demirtaş’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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