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Haberler Politika Demirtaş’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

Demirtaş’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

Demirtaş’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

23.3.2021

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, "Hükümeti eleştirdim" diyen Demirtaş'ın 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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