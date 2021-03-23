‘Engellilerin iş hayatına katılımı sayısız faydalar sağlayabilir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Erişilebilirlik Ödülleri" törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada dünyada 1 milyardan fazla engelli birey olduğunu belirten Erdoğan, tüm dünyada, engellilerin, hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde çeşitli zorluklar olduğunu, erişilebilirliğin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. "Bizler artık yeni ve kapıları herkese açık, bir dünya kurmanın, gerekliliğini görmek zorundayız. Onların iş hayatına katılımı, tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz bakış açıları ile tanışabiliriz. Çünkü her engelli bireyin son derece özgün bir hayat deneyimi var" dedi.

SIRA BEKLEYEN YOK

2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, "Hükümetimiz 2002 yılından beri engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi için var gücüyle çalışıyor. Sadece engelli bireylerin değil, ailelerin hayatlarını da kolaylaştıracak çözümler üretiliyor. 2021 yılı itibariyle evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535 bin 805 kişiye ulaştı. 2002 senesinde 2 bin 647 kişi kurum bakımı için sıra bekliyorken şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Herkesi kapsayan, mutlu bir geleceğe doğru, yol alıyoruz" diye konuştu.

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Engellilere yönelik pozitif ayrımcılık güvence altına alındı" dedi. Külliye'nde gerçekleşen programa Emine Erdoğan ve Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı.



DÜNYA SU GÜNÜ'NDE İSRAF UYARISI

EMİNE Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tasarruf çağrısında bulunan Emine Erdoğan, sadece 1 yıl içinde salgınla mücadelede kullanılan maske ve cerrahi eldiven gibi atıkların denizleri istila ettiğini belirterek, "Bu hata hepimizin. Beklediğimiz mucize, ancak ve ancak bireysel davranışlarımızı değiştirmekle mümkün olabilir" dedi.