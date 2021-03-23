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Haberler Politika Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

23.3.2021

HDP Kocaeli eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Kocaeli'de yargılandığı davada 21 Şubat 2018'de "PKK/ KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Önceki gün çıkartılan çağrı kağıdının tebliğ edildiği Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak.

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