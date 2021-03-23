Türkiye uluslararası arenada lider olacak

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi 2023'e hazırlıyor.

Yarın yapılacak AK Parti büyük kongresi önümüzdeki dönemin perspektifine ışık tutacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından çıkarken, "Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak" dedi. Başkan Erdoğan'ın büyük kongre öncesi heyecanlandıran "2023'ün manifestosu" sözleri, Aziz Milletimiz tarafından merakla bekleniyor.

AK Parti'yi kurulduğu günden beri takip eden bir gazeteci olarak biliyorum.

AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

2001 yılında kurduğu AK Parti'yi 2002 yılında iktidara getiren ve o günlerden bu günlere 19 yıldır ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE YAPMA SEVDASIYLA yürüyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her kongresi hep istikamet (yol haritası) belirledi.

Bu bakımdan AK Parti kongreleri, bugüne kadar birkaç kez yaşattığı köklü dönüşümlerin ilk işaretlerinin alındığı zeminlerdir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kongrelerde yaptığı konuşmalar, birer manifesto özelliği taşır. Erdoğan'ın bizzat hazırladığı politika belirleyici metinlere bakılırsa, büyük kongrenin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.



SLOGAN: GÜVEN VE İSTİKRAR

Başkan Erdoğan, AK Parti büyük kongresinin sloganını, "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirledi.

19 yıldır Türkiye güven ve istikrarla büyüdü. Hatırlayalım. Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybettiyse, AK Parti ile 19 yıldan beri de büyüyor ve gelişiyor.

Bu yüzden 'güven' ve 'istikrar' ülkemiz için vazgeçilmez bir mottodur.

Başkan Erdoğan, 2023 manifestosunu açıklarken bir önemli gelişmeyi daha sağlayacak. AK Parti için 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadroları oluşturacak. Bir siyaset ustası olan Erdoğan'ın temel özelliklerinden bir tanesi de AK Parti'de makam ve mevki siyaseti yapmak değil, görev ve sorumluluk siyaseti yapacak isimleri parti yönetimine getirme çabasıdır.

Başkan Erdoğan, AK Parti il kongrelerinde yüzde 70'lik bir yenileşme sağladı.

Kadın ve gençlik kollarıyla beraber şimdi büyük kongrede Erdoğan'ın 2023 seçim kadrosu ve yeni bir MKYK oluşacak.



SİYASİ İSTİKRARIN ÖNEMİ

Türkiye, 2002 - 2013 arasında siyasi istikrar sonucu ekonomik istikrarla büyük bir kalkınma hızı yakaladı. Taksim- Gezi kalkışmasıyla, derin ABD-Avrupa kurgularıyla, 2013'ten itibaren kuşatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelişi ile 2002 sonrasında tek parti iktidarının sağladığı güç ile beraber gerçekleştirilen reformlar ve küresel ekonomik koşulların da iyi gitmesine bağlı olarak yüksek ekonomik büyüme performansı yakaladı.

90'lı yıllarda ortaya çıkan politik istikrarsızlık dikkate alındığında, 2002 yılıyla birlikte koalisyon hükümetlerinin ardından tek parti hükümetinin iktidara gelmesi politik istikrarın sağlanması anlamında önemli bir ilerlemedir. Bu nedenle 2023 perspektifinde İSTİKRAR VURGUSU çok önemli gelişmelerin yol haritasını ortaya çıkaracaktır. Siyasal ve ekonomik istikrarı devam ettirecek Türkiye, ortalama refah seviyesi daha yüksek, gerek ekonomik gerekse politik açıdan daha güçlü, dolayısıyla uluslararası arenada da lider bir ülke konumuna gelecektir.



NEDEN 24 MART TARİHİ?

AK Parti'nin büyük kongre için seçilen günün tarihimizde sembolik özellikleri var. 24 MART 1926: Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun, petrolde bağımsızlık için atılmış ilk adımdır. ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK adımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı olarak Berat Albayrak attı. Karadeniz'de Türkiye tarihinde ilk kez doğalgaz rezervi buldu. Türk sismik ve sondaj gemileri, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de Bağımsız Türkiye hamlelerine imza atıyor. 24 mart 2006: İspanya'daki ETA örgütü süresiz ve kalıcı ateşkes ilan etmişti. Bir terör örgütü etkisiz kılınmıştı. Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı da Türkiye'de ve yakın coğrafyada PKK'yı tarihe gömüyor. Gelecek nesillerimizin huzur ve güveni için temizlik harekatları yapıyor ve ABD ile İsrail'in PKK koridorlarını ve uydu devletçik kurgularını parçalıyor. MHP kurultayında AK Parti son derece üst düzey bir şekilde 5 isim tarafından temsil edildi. Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu kurultaya katıldı. AK Parti'nin kongresine de MHP'den 5 üst düzey isim gidiyor: Celal Adan, Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadri Durmaz ve Nevin Taşlıçay. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Manifestosu çok konuşulacak. 2023'ten 2053'e, 2071'e yürüyen BÜYÜK TÜRKİYE, adım adım kuruluyor. İnşallah 21'inci yüzyıl TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR.

NE MUTLU BÜYÜK VE

GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN VATANDAŞI

OLANLARA...