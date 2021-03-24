AK Parti 7.Olağan Kongresi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. A Takımı'nın yenilendiği, tüzükte değişikliklerin yapıldığı büyük kongrede tek aday olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1428 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.
Cumhur İttifakı, güçlü Türkiye ve 2023 vurgusunun öne çıktığı kongrenin hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
Bahçeli, Erdoğan'ı ilk tebrik eden isim oldu.
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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