AK Parti’nin 2023 vitrini

AK Parti'de 7'nci Olağan Kongresi'nin ardından Merkez Yürütme Kurulu'na giren isimler belirlendi. Kongrenin ardından Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyeleri belli oldu. AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından MYK'ya giren isimleri kamuoyuyla paylaştı.



İŞTE ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ MYK:

● Binali Yıldırım (Genel Başkanvekili) ● Numan Kurtulmuş (Genel Başkanvekili) ● Hayati Yazıcı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) ● Erkan Kandemir (Teşkilat Başkanı) ● Ali İhsan Yavuz (Seçim İşleri Başkanı) ● Hamza Dağ (Tanıtım ve Medya Başkanı) ● Efkan Ala (Dış İlişkiler Başkanı) ● Jülide Sarıeroğlu (Sosyal Politikalar) ● Özlem Zengin (Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı) ● Mehmet Özhaseki (Yerel Yönetimler Başkanı) ● Nurettin Canikli (Ekonomi İşleri Başkanı) ● Vedat Demiröz (Mali ve İdari İşler Başkanı) ● Mustafa Şen (Ar-Ge ve Eğitim Başkanı) ● Leyla Şahin Usta (İnsan Hakları Başkanı) ● Ömer İleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı) ● Çiğdem Karaaslan (Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı) ● Fatih Şahin (Genel Sekreter) ● Ömer Çelik (Parti Sözcüsü) ● M. Naci Bostancı (TBMM Grup Başkanı) ● Mahir Ünal (TBMM Grup Başkanvekili) ● Mustafa Elitaş (TBMM Grup Başkanvekili) ● Bülent Turan (TBMM Grup Başkanvekili) ● M. Emin Akbaşoğlu (TBMM Grup Başkanvekili) ● Cahit Özkan (TBMM Grup Başkanvekili) ● Ayşe Keşir (Kadın Kolları Başkanı) ● Eyüp Kadir İnan (Gençlik Kolları Başkanı)