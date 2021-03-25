Çavuşoğlu ile Blinken Brüksel’de bir araya geldi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmede ittifak ilişkisinin öneminin vurgulandığı aktarıldı. Blinken, Türkiye'nin Afganistan barış sürecini desteklemek için İstanbul'da toplantı düzenlemeyi teklif etmesi nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında görüş alışverişi yapılırken, Türkiye'nin PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarlayan Çavuşoğlu, S-400 konusunu da gündeme getirdi. Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Olumlu bir havada geçti. S-400 konusu da ele alındı. Şu anda Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini de bir kere daha söyledik" diye konuştu.