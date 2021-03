Erdoğan’ın “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı” hedefi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Büyük lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7'inci Büyük Kongresi'nde TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR YOLA ÇIKARMA manifestosunu dünyaya ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yolculuk hedefinde 2023 ile Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlık ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının AK KADROLARININ MİLLET HİZMETİNE girmesi bulunuyor. Evet. Başkan Erdoğan, "21'inci Asır Türk Asırı olacak" yürüyüşünü sürdürüyor. Erdoğan kararlı, Türkiye'yi hem kendi bölgemizde hem de gönül coğrafyamızda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bölgesinde bir süper güç olmasını sağlamak istiyor.



SİYASİ TARİHE DAMGA VURDU

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. HER KONGREDE MİLLETİYLE YÜRÜDÜ. AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi ise bambaşkaydı.

Her kongresinde gördüğümüz heyecan ve coşkunun çok ötesinde, 1994 RUHUNUN CANLANMASINA, 2023 HEDEFINE

KILITLENILMESINE TANIK OLDUK.

Başkan Erdoğan, bir başka güzellikte, ufuk açan mesajlar verdi. Mesajlarının derinliğinde YARIN vardı.

Başkan Erdoğan'ın "Artık Farklı bir Türkiye var" diyerek başladığı konuşması, yeni bir ruh ve heyecanı dillendiriyordu:

"Artık, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var.

Artık üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Türkiye'yi yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız.

Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." AK PARTİ'NİN TÜRKİYE'DE

DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRDİĞİNİ vurgulayan Başkan Erdoğan, gerçekleri tek tek değerlendirdi:

"Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. AK Parti iktidara geldiğinde karşımızda her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke vardı. Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı, ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi"



YENI ANAYASA VURGUSU

Başkan Erdoğan, Yeni Anayasa yolunda kararlı olduklarını vurguladı, "Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var, hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var" diye konuştu.



KONGRE'DEN NOTLAR

Ankara'da yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan da AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda yine büyük heyecan VE ÇOŞKU vardı. Kar yağışına rağmen kongre alanına gelen fakat salona giremeyen binlerce vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, manifestosunun ilk işaretlerini verdi:

Sizleri böyle anlamlı bir buluşma ile kar yağışı ile havanın temizlendiği bir buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum.

Üye sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.

1 milyonu aşkın genç, 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bırakın Türkiye'yi dünyada AK Parti gibi bir parti yok."



SALONDA TEK YÜREK

Kongre salonunun üst kısmı Türk bayrağı renkleriyle süslenmişti. Salondaki Ayasofya fotoğrafının altında Başkan Erdoğan'ın "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" sözlerinin olduğu afiş ile "İcraatlarımızın ulaştığı yere hayalleriniz bile ulaşamaz", "2023 Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak" yazılı pankartlar dikkat çekiyordu.

Devamlı, AK Parti'nin yeni şarkıları yankılanıyordu. Şarkıların sözleri duygulara sesleniyordu:

"SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE. Milletçe, sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz. İman varsa imkan var. Zalimler gelse nafile, yan yanayız biz kalp kalbe"

PARTİ YAPILANDIRILDI

AK Parti Genel Başkan Vekili sayısı 2'ye çıkarıldı. MKYK üye sayısı 50'den 75'e yükseltildi. Yedek 35 üyenin asil üyelerle beraber olması kararı verildi. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile AK Parti yeniden YAPILANDIRILDI...