Soyer’in manifestosu bilimsel kuraklık kokuyor

"AKADEMİSYENELERE AÇSIN"

İMZALANAN manifesto bilim dünyasında tartışmalara yol açtı. Manifestonun bilimsel olarak yetersiz olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Yeni Asır'a yaptığı açıklamalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu manifestoyu açıklamadan önce kendi kentinde yaptığı yanlışları düzeltmesi gerektiğini belirtti. Su zirvesinde doğal yaşam, kuraklık problemi ve doğal su döngüsünün korunması gibi konulardan bahsedildiğini hatırlatan Yaşar, "İzmir'de derelerin altına beton atarak doğal yaşamı katletmeyi nasıl hak görüyorsunuz? Başka danışmanlarla daha iyi bir İzmir Yönetimi mümkün olacaktır. Çünkü danışmanların bilimsel olarak yetersiz oldukları çok açık. Sayın Soyer'in danışmanlarının bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyorum çünkü bu metin buram buram bilimsel kuraklık taşıyan bir metindir. İmzalanan bu manifesto tribünlere oynamaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

'BİR YÖNETİM KRİZİ VAR'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekenleri sıralayan Yaşar, "Şehirlerde kanalizasyon sistemleri ile yağmur sistemleri ayrılmalı ve toplanan yağmur suları yeniden barajlara ya da yapılacak olan göletlere yönlendirilmelidir, Arıtma tesislerinden arıtılan sular tarımda kullanılmalıdır, Şehir şebekelerinde kayıp kaçak oranları düşürülmeli ve sular çok daha dikkatli kullanılmalıdır. Sayın Soyer'in dediği gibi iklim krizi değil, yönetim krizi vardır" açıklamasını yaptı.



'BU KONULAR BELEDİYELERİN YAPACAĞI İŞLER DEĞİL'

CHP'Lİ belediye başkanlarının "Su Manifestosu"na bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'dan geldi. Belediye başkanlarının ülke sorunlarını tartışıp öneri getirmelerinin hakları olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Fakat önce belediye olarak almaları gereken önlemlerden bahsetselerdi ve metinde bunlara yer verselerdi dikkate alınabilirdi. Ülkede ne olup bittiği araştırılmadan manifesto denen şey yazılırsa cahillik olmaz mı? Zaten su kanunu taslağı var ve yasalaşma sürecinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan Su Şurasından haberleri yok. Manifestoda yer alan konular belediyelerin yapacağı işler sınıfında değildir. CHP'li Sayın Başkanlar lütfen görev ve sorumluluklarınızı yerine getirin" ifadelerine yer verdi.

MERT ALPDÜNDAR